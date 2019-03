El zasca a Miguel Bosé por defender la homeopatía

Miguel Bosé, músico español y defensor a ultranza del autoproclamado presidente de Venezuela Juan Guaidó, ha criticado a Pedro Sánchez por la campaña llevada a cabo por el Gobierno contra las pseudociencias. "Pedro Sánchez, por qué no propones ley para cerrar bares de tapas? Es que dañan mucho a grandes restaurantes! No solo te has vendido al Independentismo, ahora te vendes al lobby farmacéutico. Para el 28 de abril vas a estar de rebajas?". El mensaje de Bosé ha recibido muchas críticas y algún que otro zasca, como el de Pilar Velasco.