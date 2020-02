Zapatero: "Soy partidario de cambiar el Código Penal para ayudar a reconducir el conflicto en Cataluña"

Entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero en El Español. "Sin el PP podrá haber una solución de paso al conflicto en Cataluña, pero no duradera" | "Me he preguntado si puse todo el énfasis en implicar a Rajoy en el Estatut. La responsabilidad es al 50%" | "A lo mejor ERC opta por ser el PNV de Cataluña" | "Cs es uno de los casos de suicidio político que pasará a los manuales".