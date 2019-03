Yuri Gagarin creyó que moriría quemado

Durante mucho tiempo la censura no permitió revelar a los periodistas los problemas que se produjeron a bordo de la “Vostok”. ¿Cómo? ¿Una nave espacial soviética poco fiable? En realidad, varias horas antes de su lanzamiento los ingenieros tuvieron que subsanar un desperfecto. Cuando Gagarin quedó instalado en la nave y cerraron la escotilla se dieron cuenta de que la cabina no era hermética. No se podía lanzar el cohete. Destornillaron la tapa a toda prisa. Afortunadamente, era un desperfecto menor.