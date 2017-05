Youtuber juega con una chica a ‘Beso o patada en los huevos’ y acaba en el hospital y le quitan un testículo

El youtuber Will Zeven hizo un vídeo en el que jugaba con una chica al juego ‘Beso o patada en los huevos’. Will perdió y se llevó una patada en sus partes bajas por parte de la chica (En el segundo 0:25 puedes ver el momento exacto). Will pasó unos días con fuertes dolores en sus partes íntimas y como la inflamación no bajaba decidió ir al médico. Le hicieron unas pruebas y al final lo sometieron a una operación en la que le quitaron uno de sus testículos. [vía mibrujula]