YouTube usará información de Wikipedia para contrarrestar su problema con las teorías conspirativas

Susan Wojcicki, directora general de YouTube, aseguró el martes en la conferencia South by Southwest celebrada en Austin, Texas, que no son una agencia de noticias pero que "si hay un evento noticioso importante, queremos brindar la información correcta". Un esfuerzo por abordar la difusión de desinformación en YouTube que no solo contará con la ayuda de la enciclopedia libre, aunque los siguientes pasos están por concretar.