YouTube transmitirá gratis películas de Tribeca, Cannes y Sundance desde el 29 de mayo

A la luz de los cierres de salas de cine y de la suspensión de eventos por la pandemia de COVID-19, YouTube anunció la realización de un festival global de cine llamado We Are One. Este festival online gratuito se inicia el 29 de mayo y se mantendrá al aire hasta el 7 de junio en YouTube. Veinte de los festivales de cine más prestigiosos del mundo mostrarán allí su contenido. Entre las instituciones que participan están los Festivales Internacionales de Cine de Berlín, Cannes, Sundance, Toronto, Tokio, Tribeca, Jerusalén y Venecia. El certame