You Know I'm No Good, Amy Winehouse (2007) Live  

You Know I'm No Good » es una canción escrita e interpretada por la cantante inglesa Amy Winehouse de su segundo y último álbum de estudio, Back to Black (2006). «You Know I'm No Good» fue lanzado como el segundo sencillo de Back to Black el 8 de enero de 2007. Originalmente grabado como un tema en solitario, fue remezclado con la voz invitada del miembro de Wu-Tang Clan Ghostface Killah . La original apareció en el álbum de Winehouse, mientras que la versión con Ghostface Killah aparece en su álbum More Fish .