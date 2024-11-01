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Yosemite In Black - Cold Shoulder

Yosemite In Black - Cold Shoulder  

Single de Banda Hippie Hardcore, según se autodenominan ellos. Agresividad, cambios de ritmo y mucha energía.

| etiquetas: yosemite in black , música , hardcore , metal
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