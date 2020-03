Yolanda Díaz pide disculpas por la confusión del BOE y anuncia nuevas medidas económicas para mañana

La confusión generada entre centenares de miles de empresas en torno al decreto anunciado ayer por el Gobierno para "hibernar" la economía con la paralización de actividades no esenciales y el posterior establecimiento de una moratoria para aplicarlo han llevado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a pedir hoy disculpas. "La medida del Consejo de Ministros se pasó con tiempo al BOE pero a veces la intendencia es complicada. Hay comprensión hacia esas críticas pero no acepto que se hable de improvisación, esto no se ha hecho en una noche"