Si yo pude dejar de odiar a los argentinos, usted también

No es necesariamente incontestable que los argentinos sean la gente más insufrible del planeta. El estereotipo que nos pinta a los argentinos como engreídos, sofisticados, parlanchines y socialmente rampantes tiene un origen confuso y una perdurabilidad más que asegurada. Pero no sé de dónde viene. Me han señalado la diferencia que ha de establecerse entre el argentino de Buenos Aires y el del interior. Alguien más me ha comentado que el prejuicio que pesa sobre los argentinos viene simplemente de la observación: son en efecto agotadores.