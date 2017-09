Yo no amo a Cataluña ni a los catalanes

Ya sé que ahora, entre la progresía, se estila declarar gran amor por Cataluña y por los catalanes pero no es mi caso. Aunque, siento decepcionaros: tampoco los odio. No los amo ni los odio, del mismo modo que no amo ni odio a Extremadura o a la gente que la habita, ni a Soria ni a Murcia... Es que estoy más en la línea de Hannah Arendt. Y por eso, no amo ni odio a nadie por el lugar de nacimiento pero tengo claro que aborrezco el nacionalismo.