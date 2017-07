Pol no soportaba la oscuridad, pero los abogados le reclamaban las escrituras y demás documentos para iniciar los trámites de la venta de su casa. Todo estaba en el sótano. No quería bajar allí. No le gustaba ese lugar. Ni siquiera recordaba la última vez que estuvo allí. Intentó tranquilizarse. Respiró hondo, hizo acopio de valor y abrió la puerta del sótano