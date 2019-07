Si yo fuera del PSOE…

Si yo fuera militante del PSOE, me indignaría la mera sugerencia de que mi partido está deseando que fracase el intento de investidura de Pedro Sánchez de este mes de julio para poder así convocar nuevas elecciones legislativas en noviembre. Y no tanto por el hecho obvio de que eso supone jugar con fuego –el diablo carga las prórrogas, las tandas de penaltis, las segundas vueltas, los plebiscitos y los referendos–, sino porque tal idea implica que el PSOE no tiene el menor escrúpulo a la hora de defraudar a los millones de progresistas