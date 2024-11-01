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Yakov Rabkin: Sobre la resistencia judía al sionismo [DEU]

Yakov Rabkin: Sobre la resistencia judía al sionismo [DEU]

Yakov Rabkin es judío practicante. Explica que el sionismo como ideología representa lo opuesto a lo que defiende el judaísmo como religión. La guerra actual librada por Estados Unidos e Israel contra Irán también genera controversia dentro de la comunidad judía(..) En sus libros, el historiador explica los orígenes del sionismo como un movimiento ideológico que entra en conflicto con el judaísmo como religión. Nos pusimos en contacto con Yakov Rabkin y le planteamos algunas preguntas sobre los orígenes y el desarrollo de esta controversia.

| etiquetas: yakov rabkin , sionismo , judaísmo , israel , guerra
5 2 0 K 86 actualidad
1 comentarios
5 2 0 K 86 actualidad
mmlv #1 mmlv *
El nuevo libro comienza con una descripción de la vida en Palestina antes de la colonización sionista, que se inició a principios del siglo XX. La población palestina era muy diversa. Varias comunidades religiosas y étnicas convivían en relativa armonía y gozaban de cierto grado de autonomía en la Palestina otomana. Los judíos asquenazíes hablaban yiddish entre sí y árabe con los demás, mientras que los judíos sefardíes utilizaban ladino y árabe. El árabe era la lengua común en gran parte de

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