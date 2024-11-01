Yakov Rabkin: Sobre la resistencia judía al sionismo [DEU]

Yakov Rabkin es judío practicante. Explica que el sionismo como ideología representa lo opuesto a lo que defiende el judaísmo como religión. La guerra actual librada por Estados Unidos e Israel contra Irán también genera controversia dentro de la comunidad judía(..) En sus libros, el historiador explica los orígenes del sionismo como un movimiento ideológico que entra en conflicto con el judaísmo como religión. Nos pusimos en contacto con Yakov Rabkin y le planteamos algunas preguntas sobre los orígenes y el desarrollo de esta controversia.