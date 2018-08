El empresario detrás de la falsa ONG ‘Yes We Help’

Y. Z. insiste en que sólo es el fundador de Yes We Help, aunque ha sido él el protagonista de toda la campaña de promoción en los medios de una ONG -como se podía leer hasta hace poco en sus cuentas en las redes sociales- que en realidad era una empresa privada. Ha sabido vender el proyecto de maravilla, convenciendo a 822 jóvenes y menores que le han pagado 850 euros por cabeza. Este ha sido su proyecto más ambicioso, pero podría acarrearle graves problemas legales.