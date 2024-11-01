El yacimiento donde se encontró una singular cerámica de lobo ibérico fue excavado de nuevo [Eng]  

Un yacimiento arqueológico en Cunit, en la costa noreste de España, que fue arrasado por el desarrollo urbanístico hace décadas, está siendo excavado de nuevo . El antiguo yacimiento ibérico del Corral del Castell fue descubierto durante la construcción de la urbanización, pero tras recuperar todos los objetos muebles, el yacimiento fue destruido durante la construcción de los edificios. El lugar actual se ha convertido en un parque, por lo que existe la esperanza de que aún queden restos arqueológicos bajo la superficie.