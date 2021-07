El ex asesor del expresidente Donald Trump, Jason Miller, ha lanzado una nueva plataforma de redes sociales para declarar la “independencia” de las grandes tecnologías y centrándose en la libertad de expresión, de acuerdo a The Western Journal. GETTR se lanzará oficialmente el domingo 4 de julio a las 10:00 a.m., pero la plataforma ya está disponible en las tiendas de aplicaciones