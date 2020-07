La decisión, que se llevaba gestando desde la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, es irreversible y ha terminado de ejecutarse con el cierre del portal web y los repositorios oficiales. No obstante, de momento, esta decisión no afecta a la versión de los centros educativos (Guadalinex Edu), a la de los centros Guadalinfo, y a la edición profesional para organizaciones y empresas (GECOS)