"Ya no tengo claro que vaya a ser madre" España tiene los peores datos de natalidad en 80 años

"Ahora tengo pareja estable desde hace años, pero la inestabilidad laboral me frena, no sabes cuánto tiempo más te va a durar tu trabajo. En los últimos cinco años estuve varias veces en el paro, llegando a sumar unos dos años en total. Y mis trabajos prácticamente me han supuesto dedicación absoluta siempre, con lo que si tengo un trabajo no tendré tiempo de cuidar de mi hijo o hija y si no lo tengo no tendré estabilidad para poder criarlo, así que ya no tengo tan claro que vaya a ser madre".