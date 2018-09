Por qué ya nadie lee en el metro: una hipótesis (triste) sobre el futuro

Cuando veo gente junta, más de treinta, en el tren o en una amplia sala de espera, siempre me entretengo mirando una a una a las personas para sacar mi propia encuesta de lectura. La realidad no es ese dato machacado hasta la contrición según el cual el 40% de los españoles no lee nunca un libro; la realidad es que nunca hay más de dos personas con un libro en la mano entre cincuenta o cien que veas juntas. Y una de ellas es la que está contando al otro.