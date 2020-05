Ya hay software oficial para usar las cámaras Canon EOS como webcams (versión beta)

Una de las cosas más enervantes del mundo es no poder usar un gadget para un uso obvio por limitaciones de su software. Este es el caso de no poder usar la cámara de fotos como webcam: mejor imagen de calidad, mejor óptica, captación de luz… pero hay que conformarse con la cutre-webcam que lleve el portátil. Otro ejemplo sería no poder usar un iPhone para grabar las llamadas, o un teclado Bluetooth para escribir en una tableta… Cosas que técnicamente se pueden hacer pero con ciertas limitaciones mediante técnicas raras y nada fáciles, como hace