La Xunta reclama información a Marina Mercante sobre el petrolero averiado a 50 kilómetros de la costa gallega

Ni la Xunta ni Salvamento Marítimo tenían constancia de la avería que mantiene fondeado a un petrolero frente a Viana do Castelo, a algo más de 50 kilómetros de la costa gallega. La Consellería do Mar ha confirmado que esta mañana solicitaron información sobre la situación de buquel Nissos Rhenia. La Consellería do Mar ha confirmado que esta mañana solicitaron información sobre la situación de buquel Nissos Rhenia, con bandera de las Islas Marshall, al centro de control de Salvamento Marítimo de Fisterra y que se les derivó a Madrid.