La Xunta amplía un 70 % las camas de UCI, hace contratos a los MIR y promueve la fabricación de material sanitario

En estos momentos son camas suficientes, pero no se podrá seguir ampliando la dotación si no llega el material que Galicia ha solicitado al Ministerio de Sanidad, que según el conselleiro no ha enviado nada desde que centralizó toda la gestión (...) a expensas de que el Ministerio atienda las peticiones de Galicia, la Xunta decidió comprar 250 equipos más de ventilación y 50 camas de hospitalización que estarán activas la próxima semana, así como 9.600 mascarillas de máxima protección para intervenciones y de uso en las UCI