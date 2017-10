XIX Coronación de Nuestro Señor Satán Hitler, en directo desde Pekín

Como muchos sabréis, esta semana arrancó el XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China y, como era de esperar, los medios de comunicación occidentales se han hecho eco del asunto. Sin embargo, tengo que decir que ese eco me ha llegado como si hubiese salido rebotando desde las cuevas de Zugarramurdi, la localidad vecina de mi pueblo natal conocida por sus aquelarres y por el juicio que la Santa Inquisición llevó a cabo contra sus habitantes. Me he quedado sorprendido por el mensaje y el tono de algunos de los escritos que he leído.