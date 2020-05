Ximo Puig carga contra el Gobierno por dejar a casi toda la Comunidad Valenciana fuera de la fase 1

"Hemos justificado con criterios técnicos las condiciones para que toda la Comunidad Valenciana pasara a la fase 1 para proteger a la sociedad". Ha pedido que "se estudie de nuevo nuestro plan para revisar cuanto antes la decisión". La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha manifestado que "no comparte" la decisión de que la Comunitat Valenciana en su totalidad no avance a la fase 1 del plan de desconfinamiento, y ha afirmado: "No he escuchado ninguna razón, ni objetiva ni técnica, y sin embargo, sí que he visto como otras comunidades han..."