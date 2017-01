Wizards of the Coast recopila en un libro siete aventuras de ‘Dungeons & Dragons’

El libro se publica en abril e incluirá entre sus tapas algunos de los módulos más míticos en la trayectoria del juego de rol más veterano de la historia, como White Plume Mountain, Tomb of Horrors y Against the Giants. En los más de cuarenta años de historia de Dungeons & Dragons ha habido tiempo de sobra para la aparición de aventuras que se han convertido en parte de la mitología del juego, en auténticos clásicos que los habituales de las mesas de juego han sabido apreciar por sus indudables cualidades narrativas y lúdicas.