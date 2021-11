‘Within Our Gates’: La única copia de la película afroamericana más antigua se encontraba en España escondida como ‘La negra’

Gautier le había enseñado la copia semanas antes en Madrid y Cripps había llegado a la conclusión de que aquel material podría corresponder a Within Our Gates, del pionero cineasta negro Oscar Micheaux. La película había nacido como una respuesta al racismo de El nacimiento de una nación, de D. W. Griffith, pero no gustó ni a blancos ni a negros. Después de su estreno en Chicago, empezó a ser censurada o ninguneada. Sus copias se perdieron, pero una llegó a España en los años 50.