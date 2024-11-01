Whitney Webb: Epstein, inteligencia y la red de poder global [ENG]  

Whitney Webb es una de las periodistas de investigación más intrépidas del mundo. En este episodio: – Por qué Epstein nunca fue un solo hombre – Cómo el chantaje sigue siendo la columna vertebral del poder global – La CIA, el Mossad y el mito de la seguridad nacional – El príncipe Andrés, Bill Clinton, Leslie Wexner y la red de Epstein – La tecnología de vigilancia, Palantir y la guerra contra la privacidad – Por qué nadie en el poder rendirá cuentas jamás – Lo que aún podemos hacer: descentralización, localismo y la verdad. (2 horas 43 min)