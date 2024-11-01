edición general
WhatsApp anuncia cuentas para menores gestionadas por los padres en España: así funcionarán

El uso del móvil y las redes sociales por parte de menores está cada vez más en el centro del debate en España. Mientras familias, expertos y administraciones discuten cómo proteger a niños y adolescentes en el entorno digital, las plataformas están intentando seguir el ritmo. La última de ellas ha sido WhatsApp, que ha anunciado oficialmente que está preparando una nueva función pensada precisamente para ese momento delicado: cuando los preadolescentes empiezan a usar por primera vez una aplicación de mensajería.

angelitoMagno #1 angelitoMagno
Al final esta será la forma de evitar el tema de pedir +18 para usar redes sociales y herramientas parecidas.
frankiegth #2 frankiegth
Es una trampa.  media
