Warner pone en marcha el reboot de ‘Jóvenes ocultos’

El paso de los años no ha hecho sino agrandar el culto de Jóvenes ocultos, film que Joel Schumacher dirigió en 1987 impulsando una estética que encandilaría a toda una generación. Protagonizada por Kiefer Sutherland, Jason Patric y los célebres ‘Coreys’ (es decir, Corey Haim y Corey Feldman) lanzaba una aproximación muy particular al mito vampírico. Pero la industria no se rinde y Warner prepara un reboot con Jonathan Entwistle, creador de series como Esta mierda me supera y The End of the F***ing World como director.