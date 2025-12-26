edición general
Vuelven a pintar la bandera republicana en las gradas del parque de Las Cruces tras borrarla el Ayuntamiento de Madrid

Desde el Consistorio señalan que «no es la primera vez ni será la última»

| etiquetas: bandera , republicana , pintada
4 comentarios
Jakeukalane #1 Jakeukalane
La escoria que hay en los comentarios dará mayoría al próximo gobierno. Para reflexionar.
mosfet #2 mosfet
#1 Más que para reflexionar, para temer, nos esperan tiempos oscuros de represión,censura, odio y recortes sociales de todo tipo, volvemos al medievo?
Jakeukalane #3 Jakeukalane *
#2 lo de reflexionar es una manera suave de decir "no os quedéis en casa hijos de puta que los fachas van a ganar, putos abstencionistas". Pero es un poco violento.
p3riko #4 p3riko
#1 porque he de aceptar que alguien pinte un espacio público con una bandera que ni es oficial y no me siento representado por ella. Es vandalismo y no se debe tolerar. Y me la pela si llegan otros iluminados y ponen la franquista, igualmente vandalismo y no se debe permitir (independientemente de la gravedad que le pueda dar cada uno a una acción y otra)
