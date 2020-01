Vox recomienda mantenerse alejado de la cobra gay que, si te pica, te vuelves gay

“Miles de personas van en comando por el campo tan tranquilas y de repente la cobra gay les ha mordido y se han convertido en gays. Esto está ocurriendo cada día”, dijo Fernández.Los simpatizantes del partido no han tardado en apoyar estas declaraciones y muchos están compartiendo experiencias y encontronazos con este reptil. “Ayer viendo la tele me quedé dormido y noté un escozor a la altura del tobillo. Vaya pinta de marica, me había clavado sus colmillos”