Vox pide el voto de los pensionistas para acabar “de una puta vez” con los pensionistas

Más de un millón de pensionistas aún no han decidido si desean acabar con ellos mismos. El propio líder de VOX, Santiago Abascal, ha querido animar a estas personas asegurándoles que no sólo se quedarán sin pensión sino que, además, tendrán que pagar un hospital privado cuando tengan que operarse “porque la Sanidad pública no es compatible con el amor por España”, según sus palabras. “Ya sé que si dejamos a estos desgraciados sin pensión no podrán operarse de la puta cadera, pero esa es la grandeza de esta democracia...