Vox insiste en ilegalizar a partidos que no creen en la unidad de España

Vox ve "lógico" que no puedan concurrir a las elecciones formaciones políticas que no renuncien a "fragmentar España", al igual que se ilegalizó a Batasuna en 2003 por su vinculación con ETA. Así lo ha expresado su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, quien ha recalcado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, que "hará todos los esfuerzos" por situar fuera de la ley a los partidos que no crean en la unidad de España.