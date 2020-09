Vox ha perdido más de 10.000 afiliados en lo que llevamos de año

A pesar de su intensa actividad en las redes sociales, el 2020 no le está sentando nada bien a la formación de extrema derecha Vox, que ha perdido más de 10.000 afiliados en lo que llevamos de año. Tal es la debacle interna que la formación política que dirige un cada vez más omnipresente Santiago Abascal no celebrará elecciones internas en la mayoría de provincias del país al no contar con el mínimo de 500 afiliados necesarios en cada lugar. En concreto, y según la convocatoria realizada por su Comité Electoral, se excluirán 31 provincias y…