Vox ficha al concursante homófobo de ‘First Dates’  

Acudió a ‘First Dates’ a ver si pillaba cacho y no hubo suerte, pero al menos ha salido con un carguillo: Vox ha fichado como coordinador de Gavá (Barcelona) a Santiago Contreras, que consiguió sus 15 minutos de fama en el programa ‘First Dates’ de agosto de 2017 gracias a perlas como estas: “Quieren prohibir los toros, pero el Orgullo Gay lo dejan ahí” o llamando “maricones” a una pareja de gays que pasaron cerca de su mesa. “A mí la pluma es que no me va nada”.