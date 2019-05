Vox confirma que el 50% de los trabajadores de violencia de género de la Junta no están colegiados

Según el documento entregado por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Adm local a Vox, y al que ha tenido acceso Libertad Digital, del total de 29 psicólogos que trabajaron en estos organismos entre los años 2012 y 2019, 13 no están colegiados e incluso 7 tienen la licenciatura de Filosofía o Ciencias de la Educación, no la de psicología. En el caso de los trabajadores sociales, de un total de 19 empleados, 7 no tienen esa acreditación. El documento incluye también a 53 médicos forenses de los cuales 18 no están colegiados.