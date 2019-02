Vox y su 'camelo climático'

El 'camelo climático' para Vox no merece una sola línea en las 100 propuestas de su único programa. En esto Vox, como en otras cosas, ha encontrado inspiración en la Administración Trump, que definió el cambio climático como un 'hoax' ('camelo'). Trump no se quedó en las palabras: al poco de asumir la Presidencia, decidió retirar a EEUU del acuerdo global sobre el clima de París. En política se puede discutir sobre casi todo. Lo que no es admisible es que el debate político ponga en duda cuestiones cuya naturaleza es estrictamente científica.