Vox amenaza a Cs con demostrar que estaban de acuerdo con gobernar juntos en los ayuntamientos

El diputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros ha dicho en los Desayunos de TVE que el "acuerdo que se firmó entre PP y Vox contaba con el visto bueno de Ciudadanos". Además, Espinosa de los Monteros amenaza con demostrar este punto: "Si alguien de Ciudadanos me dice que ellos no sabían nada de este acuerdo, que no hablaron conmigo, que esto no se acordó, daremos un paso más y demostraremos que sí".