Una votación contra natura en contra de la natura

Pero lo que causó mayor estupor entre las entidades conservacionistas presentes en el hemiciclo (“me quedé helada, no me lo podía creer” me confiesa Asun Ruiz, directora de SEO/Birdlife) es que el propio PSOE votase en contra de una ley propia. Una ley conocida como “Ley Narbona” porque fue la ex Ministra de Medio Ambiente y actual presidenta del partido quien la defendió con uñas y dientes hasta lograr su aprobación frente a la enfurecida oposición del PP.