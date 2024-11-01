edición general
10 meneos
9 clics
Von der Leyen asegura que las tropas europeas que se envíen a Ucrania tras la paz tendrán respaldo de EEUU

Von der Leyen asegura que las tropas europeas que se envíen a Ucrania tras la paz tendrán respaldo de EEUU

El despliegue consistirá en un grupo de "tropas internacionales con el respaldo de los estadounidenses". "El presidente (Donald) Trump nos ha asegurado que habrá presencia estadounidense como parte del sostén", ha apuntado Von der Leyen en una entrevista con el periódico 'Financial Times'. "Eso está muy claro y se ha dicho muchas veces", ha resaltado. Bruselas también mantendrá la financiación para la formación y entrenamiento de los militares ucranianos tras un hipotético acuerdo de paz, según Von der Leyen.

| etiquetas: von der leyen , europa , tropas , ucrania , ee.uu
8 2 0 K 104 actualidad
13 comentarios
8 2 0 K 104 actualidad
Comentarios destacados:      
shake-it #3 shake-it
Esto daba para meme. Lo dejo por aquí  media
5 K 74
#10 Dav3n
#3 Espera, que nos lo explica Jaja Kallas: x.com/EFEnoticias/status/1961829860260630937
1 K 25
ur_quan_master #6 ur_quan_master
Vete tú y tus hijos al frente guapa!.
4 K 61
tul #12 tul
traduccion: que han dicho los gringos que ellos pasan de ir asi que tendran que hacerlo vuestros hijos y nietos
0 K 13
duende #9 duende
Dudo mucho de que Rusia acepte tropas europeas en Ucrania.
0 K 12
LinternaGorri #1 LinternaGorri
Que pesaos, pero que paz? Si no quieren la paz, solo hablan de guerra, esto es demasiado surrealista
0 K 12
sotillo #4 sotillo
#1 Como si todo el mundo no supiera que EEUU es experto en vender aliados al enemigo a la mínima de cambio
1 K 24
cutty #13 cutty
Si la UETAN pone tropas oficialmente en Ucrania será tras el invierno nuclear y poco importará que los estadounidenses supervivientes les apoyen o no.
0 K 11
treu #7 treu
Y primero enviará a sus hijos a modo ejemplar.
0 K 10
#2 eipoc
Espera que Putin se chupa el dedo. Está el zanahorio y la von der leyen drogados para pensar que Rusia aceptaría un ejército extranjero "de paz" en Ucrania.
0 K 9
#5 Klamp
Esta tía caga más de lo que como
0 K 8
karaskos #8 karaskos *
Recordad, se dice sí bwana
0 K 7
ElenaCoures1 #11 ElenaCoures1
No veo el problema
Si hay un escenario de paz ya se sabe como se garantizará
0 K 7

menéame