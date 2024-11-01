Von der Leyen asegura que las tropas europeas que se envíen a Ucrania tras la paz tendrán respaldo de EEUU

El despliegue consistirá en un grupo de "tropas internacionales con el respaldo de los estadounidenses". "El presidente (Donald) Trump nos ha asegurado que habrá presencia estadounidense como parte del sostén", ha apuntado Von der Leyen en una entrevista con el periódico 'Financial Times'. "Eso está muy claro y se ha dicho muchas veces", ha resaltado. Bruselas también mantendrá la financiación para la formación y entrenamiento de los militares ucranianos tras un hipotético acuerdo de paz, según Von der Leyen.