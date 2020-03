"Volví de Madrid porque no concebía estar aislado a 400 km de mi casa"

Para ser honesto, primero tengo que decir que soy murciano, y que hasta hace dos días vivía en Madrid. Y sí, he decidido regresar. He regresado como ha regresado cada estudiante ante la incertidumbre sobre lo que está por venir. Por varias razones: porque hasta ahora no he tenido ningún síntoma de la enfermedad, porque no tengo constancia de haber estado en contacto con ninguna persona que haya dado positivo y porque ni en Madrid ni en Murcia vivo con nadie que entre dentro de los colectivos de riesgo. Y todo esto, por supuesto, no me exime.