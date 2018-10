Volkswagen se ríe de la sostenibilidad en su último spot  

Si eres el PSOE de Andalucía de los ERE o eres el Partido Popular de la caja B, no puedes hacer una campaña de publicidad riéndote de que a los ciudadanos les moleste que se robe dinero público. Es no tener conciencia de tu identidad, no asumir tu pasado reciente. Y es faltar al respeto a los millones de personas a las que has herido por tu mal hacer (o tu culpa ‘in vigilando’). Si eres Volkswagen, lo último que se espera de tu marca es que te rías de la sostenibilidad. Si no lo has visto, haz clic en el spot de arriba y luego sigues leyendo.