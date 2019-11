Los datos confirman el plan de Sánchez & the Sanchettes. Que posiblemente era a) crear un Congreso aberrante, que invite a observar un gobierno monocolor, que irá pactando con unos o con otros, como algo chachi. O b) crear las condiciones aberrantes para considerar una Gran Coalición como un alivio. No hay para más. En el aire quedan otras posibilidades, que ha quedado patente que no eran las deseables.