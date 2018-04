Este reportaje fotográfico muestra la vida de Senji Nakajima, un hombre de 61 años que vive con Saori, su muñeca. En palabras de Senji: “Ella nunca me traiciona… estoy cansado de humanos modernos racionales. No tienen corazón para mí, ella es más que una muñeca y me necesita. Ella es mi compañera perfecta con la que comparto momentos preciosos y da riqueza a mi vida. Una muestra de una faceta que no se habla muchas veces: la soledad.