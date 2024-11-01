Vivek Ramaswamy, candidato republicano a gobernador de Ohio con el apoyo de Trump, abandona las redes sociales tras ser acosado por ser indio [Ing]

El candidato republicano a gobernador de Ohio, Vivek Ramaswamy, anunció el lunes en un artículo de opinión publicado en el WSJ que había abandonado Instagram y X tras sufrir ataques por ser indio. Ramaswamy escribió anteriormente en un artículo de opinión publicado el 17 de diciembre en el NY Times que sus «redes sociales [estaban] llenas de cientos de insultos... sobre "pajeets" y "street shitters" y llamamientos para deportarlo "de vuelta a la India"», a pesar de haber nacido en Estados Unidos y no haber vivido nunca en ningún otro sitio.
“In 2025 I saw a spate of shocking racial slurs and worse on social media. Yet that same year I visited tens of thousands of voters across all of Ohio’s 88 counties—from inner cities to farms, union halls to factories, Republican rallies to one-on-one discussions with protesters—and I didn’t hear a single bigoted remark from an Ohio voter the entire year,”
Para nada. Lee lo que ha escrito, la mentalidad que tiene es mucho más cercana al yanqui medio tradicional que a la elite multicultural de los últimos años. Precisamente de ahí viene su popularidad.
Por comparar, independientemente de que Zohran Mamdani guste más o menos, no es mentalidad yanqui sino algo más similar a la izquierda de los paises musulmanes, y que haya ganado en New York es señal de que ha habido un cambio cultural enorme (provocado por el cambio demográfico).
El tema con los grupos étnicos es que el cambio demográfico termina arrastrando a un cambio cultural, pero la clave fundamental de la identidad es cultural.