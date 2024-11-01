edición general
15 meneos
20 clics
Vivek Ramaswamy, candidato republicano a gobernador de Ohio con el apoyo de Trump, abandona las redes sociales tras ser acosado por ser indio [Ing]

Vivek Ramaswamy, candidato republicano a gobernador de Ohio con el apoyo de Trump, abandona las redes sociales tras ser acosado por ser indio [Ing]

El candidato republicano a gobernador de Ohio, Vivek Ramaswamy, anunció el lunes en un artículo de opinión publicado en el WSJ que había abandonado Instagram y X tras sufrir ataques por ser indio. Ramaswamy escribió anteriormente en un artículo de opinión publicado el 17 de diciembre en el NY Times que sus «redes sociales [estaban] llenas de cientos de insultos... sobre "pajeets" y "street shitters" y llamamientos para deportarlo "de vuelta a la India"», a pesar de haber nacido en Estados Unidos y no haber vivido nunca en ningún otro sitio.

| etiquetas: trump , maga , racismo , indio
13 2 0 K 162 actualidad
15 comentarios
13 2 0 K 162 actualidad
Comentarios destacados:    
jm22381 #5 jm22381
Es el meme del negro con camiseta nazi hecho realidad.
5 K 86
Verdaderofalso #14 Verdaderofalso
#1 #2 #5 el negro partidario de Trump al que otros partidarios de Trump llamaron esclavo
www.meneame.net/story/partidario-trump-demanda-grupo-conservador-discr
1 K 36
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Justicia poética.
3 K 61
Gry #11 Gry
Hizo bien, más políticos deberían seguir su ejemplo y hacer menos caso a la basura que circula por las RRSS y más a lo que pide la gente de la calle.

“In 2025 I saw a spate of shocking racial slurs and worse on social media. Yet that same year I visited tens of thousands of voters across all of Ohio’s 88 counties—from inner cities to farms, union halls to factories, Republican rallies to one-on-one discussions with protesters—and I didn’t hear a single bigoted remark from an Ohio voter the entire year,”
0 K 16
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Ja ja ja.
0 K 13
#7 Daniel2000
¿ Indio o hindú ?
0 K 12
Aokromes #9 Aokromes
#7 goto #3 de todas formas, el apellido lo deja claro xD
0 K 10
#10 Pingocho *
#7 Hindú es el que practica alguna religión de la India. Indio el que proviene de la India. Nativo americano el que proviene de una etnia originaria de Norteamérica.
0 K 10
Cantro #4 Cantro
Otro en fase "FO"
0 K 11
josete15 #8 josete15
El Mondongo americano
0 K 11
Lenari #15 Lenari
#13 Tiene une mentalidad de elite cosmopolita india-americana. Ni el ciudadano medio de Ohio piensa así

Para nada. Lee lo que ha escrito, la mentalidad que tiene es mucho más cercana al yanqui medio tradicional que a la elite multicultural de los últimos años. Precisamente de ahí viene su popularidad.
0 K 11
manbobi #3 manbobi
Indio pero no nativo americano.
0 K 11
#6 lordban
Abandona las redes sociales por dar un discurso liberal que no solo está 30 años pasado de moda, sino que niega le existencia de los americanos en un momento que están recobrando su sentido de la identidad. Y por ello se han cagado en su puta madre. America y los americanos no es "una idea", es la gente, y que les venga un indio a negar su existencia y borrarlos del mapa para encima pedir su voto pues obviamente ha resultado en todo tipo de insultos. No va a ganar en Ohio ni de coña.
1 K 6
Lenari #12 Lenari
#6 Leete su carta abierta. Ramaswamy tienen una mentalidad 100% clásica yanqui, por mucho que su apellido sea hindú.

Por comparar, independientemente de que Zohran Mamdani guste más o menos, no es mentalidad yanqui sino algo más similar a la izquierda de los paises musulmanes, y que haya ganado en New York es señal de que ha habido un cambio cultural enorme (provocado por el cambio demográfico).

El tema con los grupos étnicos es que el cambio demográfico termina arrastrando a un cambio cultural, pero la clave fundamental de la identidad es cultural.
0 K 11
#13 lordban
#12 Tiene une mentalidad de elite cosmopolita india-americana. Ni el ciudadano medio de Ohio piensa así ni el americano yanqui clásico se casa con una india por ser él también indio. Es algo camaleónico que ha funcionado hasta hace poco pero que la gente va viendo por lo que es, usar la mentalidad e ideales yanquis en el proceso de borrar esa misma mentalidad juntamente con su gente. Esa mentalidad y esos ideales eran creados y funcionaban en un país de gran mayoría yanqui, ya no lo es, y por eso ya no se sustentan dichos ideales y la realidad queda al descubierto. Cultura es parte de la etnia, parte de la gente.
0 K 7

menéame