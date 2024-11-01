Vivek Ramaswamy, candidato republicano a gobernador de Ohio con el apoyo de Trump, abandona las redes sociales tras ser acosado por ser indio [Ing]

El candidato republicano a gobernador de Ohio, Vivek Ramaswamy, anunció el lunes en un artículo de opinión publicado en el WSJ que había abandonado Instagram y X tras sufrir ataques por ser indio. Ramaswamy escribió anteriormente en un artículo de opinión publicado el 17 de diciembre en el NY Times que sus «redes sociales [estaban] llenas de cientos de insultos... sobre "pajeets" y "street shitters" y llamamientos para deportarlo "de vuelta a la India"», a pesar de haber nacido en Estados Unidos y no haber vivido nunca en ningún otro sitio.