Vive la música ancestral en el Museo Regional de Ica “Adolfo Bermúdez Jenkins”

Este domingo 5 de octubre, como parte de la iniciativa Museos Abiertos, las familias descubrirán los sonidos de instrumentos prehispánicos en una jornada que conecta el pasado con el presente.





El Ministerio de Cultura, a través del Museo Regional de Ica “Adolfo Bermúdez Jenkins”, de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, en coorganización con la Escuela de Formación Artística Moderna – Ica (EFAM), invitan a la ciudadanía a disfrutar de una jornada cultural única este domingo 5 de octubre, como parte de la iniciativa Museos Abiertos (MUA), que ofrece ingreso gratuito a salas, actividades educativas y artísticas.





Durante la jornada, el público podrá participar en experiencias interactivas que incluyen el contacto directo con réplicas de flautas, antaras, tambores y pututos (instrumentos elaborados en hueso, piedra, arcilla, madera o conchas marinas) que en el pasado acompañaron rituales, celebraciones y la vida cotidiana de las comunidades andinas.





Asimismo, en colaboración con la Escuela de Formación Artística Moderna de Ica EFAM, se ofrecerán talleres con instrumentos como teclado, guitarra, batería, flauta y piano, además de un variado concierto musical con presentaciones de canto infantil y juvenil, piano, saxofón, guitarra, batería, violín y danzas afroperuanas. Una programación que integra tradición y modernidad, invitando a redescubrir el poder de la música como puente cultural.





Cabe resaltar que el museo refuerza su compromiso con la inclusión y accesibilidad, contando con rampas, barandas de apoyo, sillas de ruedas disponibles y espacios de descanso. Los visitantes además podrán disfrutar del área de bosque del museo, un entorno natural ideal para relajarse y complementar la experiencia museográfica.





Con estas actividades, el Museo Regional de Ica reafirma su rol como un espacio vivo de aprendizaje, donde se despierta la curiosidad, se fortalecen lazos comunitarios y se construyen puentes entre las nuevas generaciones y el legado ancestral del Perú. El ingreso será totalmente gratuito de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.