“Que viva España” es una canción belga

Por mucho que no lo recuerdes o lo niegues, probablemente has cantado alguna vez con alguna copa en la mano el famoso pasodoble “Y viva España” (también conocido como “Que viva España”) que popularizó en nuestro país Manolo Escobar. Lo que la mayoría no saben es que se trata de una canción belga, con música de Leo Caerts y letra de Leo Rozenstraten, y originalmente se llama Eviva España, con esa e que en español no significa nada, al parecer por un error de los compositores.