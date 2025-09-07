edición general
Virtudes y defectos de los submarinos S-80 de Navantia: ¿Éxito o fracaso de España?

Para muchos analistas el submarino S-80 de Navantia representa un hito para la industria naval española, aunque su desarrollo no ha estado exento de problemas, un hecho que para otros sea uno de los grandes fracaso de la industria militar española.

#1 cunaxa
Es un éxito sin lugar a dudas.
España debería ser capaz de construir toda clase de buques de primer nivel, como hizo durante siglos. El S-80 es uno de ellos. Es algo que se debe potenciar, no solo en submarinos.
Veelicus #2 Veelicus
#1 Cuando el AIP este operativo en el primer submarino y funcione bien entonces se podra calificar de exito, pero de mientras... a todo esto hay que añadir que el resto de paises tambien se ponen las pilas.
placeres #3 placeres
#1 es un fracaso relativo.
Aunque pueda considerarse un éxito técnico, El objetivo era entrar en el mercado de submarinos y por ahora navantia no ha conseguido contratos para justificar la apuesta.

Evidentemente con el clima actual mejor invertir en productos local que nos haya salido bueno y no meterse a comprar fuera lo que sea, para justificar ante la actual europa
victorjba #4 victorjba
#3 Siempre es mejor gastar el dinero aquí que dárselo a otro país, y eso se hizo antes del "clima actual".
Gry #5 Gry
#1 La mayoría de la gente no se da cuenta de lo impresionante que es haber conservado, aunque sea en parte, la capacidad de construir barcos.
