Virtudes y defectos de los submarinos S-80 de Navantia: ¿Éxito o fracaso de España?

Para muchos analistas el submarino S-80 de Navantia representa un hito para la industria naval española, aunque su desarrollo no ha estado exento de problemas, un hecho que para otros sea uno de los grandes fracaso de la industria militar española.
España debería ser capaz de construir toda clase de buques de primer nivel, como hizo durante siglos. El S-80 es uno de ellos. Es algo que se debe potenciar, no solo en submarinos.
Aunque pueda considerarse un éxito técnico, El objetivo era entrar en el mercado de submarinos y por ahora navantia no ha conseguido contratos para justificar la apuesta.
Evidentemente con el clima actual mejor invertir en productos local que nos haya salido bueno y no meterse a comprar fuera lo que sea, para justificar ante la actual europa