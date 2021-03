Virólogo no ve razón médica motivada para parar las vacunas de AstraZeneca

El microbiólogo y virólogo Xavier Abad, jefe de la Unidad de Bicontención y Laboratorios del Instituto de Investigación y Tecnologías Agraoalimentarias (IRTA), no ve razones médicas "motivadas" para suspender temporal y cautelarmente la administración de las vacunas de AstraZeneca. El virólogo ha escrito en su perfil de twitter: "No veo suficientes razones médicas motivadas para este parón, con la información disponible. Puede que haya más, no conocidas. Y por contra sí veo potenciales excusas por no cumplir calendarios imposibles."